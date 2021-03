Der Neustadter Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat am Sonntag erstmals im neuen Testzentrum im Neustadter Klemmhof Besucher per Antigen-Schnelltest auf Corona untersucht. 40 Menschen – darunter auch Robert Artinger – haben sich vor einem Besuch in einem Pflegeheim kostenlos unter anderem von Helmut Ludwig testen lassen. „Mit so vielen hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Testzentrumsleiter André Willrich auf Anfrage. Es sei alles rund gelaufen. „Jetzt warten wir auf Montag“, so Willrich.

Denn ab heute gilt „Testen für alle“: Jeder Bürger darf einmal pro Woche kostenlos einen Corona-Schnelltest machen. Waren am Sonntag noch vier DRK-Helfer im Einsatz, sind es am Montag zehn. „Somit sind wir in der Lage, jeden Ansturm zu bewältigen“, so Willrich. Am Montag ist das Testzentrum von 8 bis 18 Uhr geöffnet, das vom Hetzelstift betriebene Testcenter in der Speyerdorfer Straße von 7 bis 18 Uhr. bje