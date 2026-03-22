Mußbach lässt eine alte Tradition wieder aufleben: RiRaRo, die Winterverbrennung. Über 200 Erwachsene und rund 140 Kinder waren laut Jürgen Abel von der Fördergemeinschaft Mußbacher Schwimmbad am Freitag auf dem Gelände des Freibads, um bei frühlingshaften Temperaturen den Winter in Form eines großen Schneemanns zu verbrennen. Viele Kinder hatten Sommertagsstecken dabei. Abel ist stolz auf diese Gemeinschaftsleistung des Weindorfs, bei der sich ein halbes Dutzend Vereine sowie beide Kitas und die Grundschule beteiligt haben. Mira Walter habe die Idee gehabt und in einem Rundschreiben und bei einem Treffen viele Mitstreiter gewonnen. Mira Walter begrüßte am Freitag auch die vielen Besucher. Danach erzählten Christel Klohr und Iris Röll die Geschichte von RiRaRo. Danach umrundeten alle in Begleitung von Peter Ihle und seiner Quetschkommode die Aschenbahn, ehe man sich an der Weitsprunggrube rund um den von der Mußbacher Feuerwehr gebauten großen Schneemann versammelte. Mira Walter legte schließlich die Fackel an, was die Gäste staunend verfolgten, ehe man bis zum Sonnenuntergang beisammen war, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Leicht getrübt wurde die Freude laut Abel durch ein Paar mittleren Alters, das vor Beginn der Veranstaltung seinen Grünabfall inklusive Pampasgraswedel im Schwimmbad in den Container geworfen habe. Die Kinder hätten die Wedel überall verteilt. „Die Dreistigkeit dieses Paars hat nun zur Folge, dass der erste Arbeitseinsatz der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen der Fördergemeinschaft am Samstag mit einer besonderen Aufgabe beginnt. Dennoch gilt: Es war eine gelungene Premiere, die im nächsten Jahr eine Fortsetzung erfahren soll“, so Abel.