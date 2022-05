Mit einem deutlichen Erfolg ist den 8-Balls Haßloch ein erfolgreicher Start in die neue Saison der American Football Oberliga Mitte, Gruppe West des American Football Verbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar gelungen. 34:0 besiegten sie die Neuwied Rockland Raiders.

Für Ben Schmitt, den neuen Headcoach der 8-Balls, war es sozusagen ein Auftakt nach Maß. Verwunderung vor dem Kick off: Zwei Teams mit 8-Balls-Trikot standen auf dem Platz. Frank Weinerth, dritter Vorsitzender des Vereins, löste das Rätsel auf. Die Gäste vom Rhein waren mit ihren dunklen Auswärtstrikots angereist. Weil die 8-Balls zu Hause im schwarzen Heimdress spielen, bestanden die Schiedsrichter auf einen Trikotwechsel. Die 8-Balls halfen dem Gegner mit einem Satz ihres hellen Auswärtsdresses aus.

Von Beginn an zeigten die Hausherren, wer auf dem eigenen Feld das Sagen hat. Das Spiel war bereits nach dem ersten Quarter mehr oder weniger entschieden. Marcel Martz, Jan-Philip Masser und Patrick Wagner sorgten mit drei Touchdowns und den Extrapunkten für eine beruhigende 21:0-Führung der 8-Balls. Zur Ehrenrettung der Gäste: Sie waren mit einem extrem kleinen Spielerkader angereist. Ein Teil der Gästespieler musste an diesem sommerlichen Tag Offense- und Defenseaufgaben übernehmen. Die Kondition ließ nach, das Spiel verflachte. Beide Teams sehnten die Halbzeitpause herbei.

Haßloch legt nach der Pause nach

Sichtlich besser erholt kamen die Hausherren zurück aufs Feld. Jan-Philip Masser erzielte schnell seinen zweiten Touchdown. Die 8-Balls schalteten beim 28:0-Zwischenstand einen Gang zurück. Für Neuwied kam noch Pech hinzu. Verletzungen dezimierten den ohnehin knappen Kader. Wegen Verdachts auf eine Gehirnerschütterung mussten zwei Spieler in ärztliche Behandlung, berichtete Neuwieds Headcoach Marc Engelhardt.

Trotz des überzeugenden Sieges waren die Hausherren nicht rundum zufrieden. 180 Zuschauern gerade zum Saisonstart und bei bestem Wetter seien schon etwas enttäuschend, erklärte Teammanagerin Kathi Brechtel. Die 8-Balls hatten in der Vergangenheit um die 500 Schlachtenbummler an die Adam-Stegerwald-Straße gelockt. Die Leisböhler Weintage im Ort haben vielleicht manche vom Spielbesuch abgehalten, mutmaßte sie. Ganz zufrieden hingegen war Melanie Twigg, die auf der Terrasse des Vereinsheims für den Verkauf von Fanartikeln zuständig war. Caps, also Mützen als Sonnenschutz und T-Shirts waren gefragt.

8-Balls-Headcoach Ben Schmitt lobte die Leistung seiner Spieler. „Ganz erfreulich, dass wir die Null halten konnten. Trotzdem müssen wir in Zukunft noch konzentrierter agieren. So leicht wie heute wird es uns ein Gegner nicht mehr machen. Neuwied will in zwei Wochen beim Rückspiel sicher die Scharte wieder auswetzen“, warnte er.