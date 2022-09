Auf dem Abenteuerspielplatz, dessen Umgestaltung die erste Aktion des Projekts Soziale Stadt Böbig war, wurde am Samstag das erste Stadtteilfest gefeiert.

Kurz vor Beginn hatte es einen heftigen Regenschauer gegeben, doch der Beigeordnete Bernhard Adams und Stadtteilmanager Thomas Lörcher versprachen für den Zeitraum des Festes Trockenheit und blauen Himmel. Obwohl sie ihr Versprechen nicht ganz einhielten, kamen viele Besucher.

Die Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes sei ein guter Auftakt für das Projekt Soziale Stadt gewesen, das Ergebnis könne sich sehen lassen, sagte Adams. Mit Zuschüssen aus dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt des Landes und des Bundes soll der Stadtteil Böbig bis 2031 aufgewertet und attraktiver gestaltet werden. Zuvor war seit 2005 mit Mitteln des Projekts Soziale Stadt in Neustadt-Ost investiert und das Gebiet so zum Stadtteil Branchweiler geworden. Wie das in Branchweiler inzwischen Tradition ist, soll künftig auch im Böbig jährlich ein Stadtteilfest gefeiert werden, kündigte Adams an. „Wir freuen uns, dass es im Stadtteil vorangeht“, so Adams.

Malgruppe geplant

Zur Sozialen Stadt Böbig gehören nicht nur Großprojekte, auch kleinere Aktionen mit Bürgerbeteiligung seien geplant, informierten Adams und Lörcher. Vorschläge konnten die Besucher am Stand des Stadtteiltreffs machen. An Pinnwänden waren Fotos von bisherigen Aktivitäten – etwa Kochtreff und Gymnastikgruppe – zu sehen. Neu gestartet sei die Gruppe Lieder, Spiel und Spaß für Kinder, „da war richtig volles Haus“, berichtete Maria Hammer-Schreiner, eine der Ehrenamtlichen des Stadtteiltreffs. Geplant sei auch eine Malgruppe.

Nachdem Diakonin Elke Jung von der Martin-Luther-Kirchengemeinde und Pastoralreferent Werner Busch von der Pfarrei Heilige Theresia von Avila einen „ökumenischen Impuls“ zum Fest beigesteuert hatten, konnten die Besucher sich an Ständen informieren, was im Böbig so los ist.

Unbekanntes Rauscherlebnis

Ausgiebig genutzt wurden die Spielmöglichkeiten, Jugendliche bretterten über den Skaterparcours, etwas Ältere spielten Boccia, Jungen und Mädchen erprobten ihr Können am Kletterturm. Spielen konnte man auch am Stand der offenen Jugendhilfe der Stadt. Mit einer speziellen Brille auf der Nase war es ziemlich schwierig, Bälle in einen Korb zu werfen oder ein Geldstück aufzuheben, denn die Brille vermittelte das Gefühl, das man als Betrunkener hat. „Es sah aus als ob man mit dem Ball getroffen hätte, dabei war der Ball daneben, es fühlte sich wackelig an“, berichtete der achtjährige Erickson von dem ihm unbekannten „Rauscherlebnis“.

Während auf einer Wiese Frauen Gymnastikübungen vorführten, machte Davit Nikalayan auf der Bühne einen Soundcheck. Im Verlauf des Festes waren noch weitere Musiker zu hören. Der Postsportverein, die Kindertagesstätte Robert-Stolz-Straße und die Lebenshilfe boten Essen und Getränke an.