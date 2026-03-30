Geld verteilen konnten die Mitglieder des Gemeinderats Esthal in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Vier Anträge auf finanzielle Unterstützung waren gestellt worden.

Seit vielen Jahren ist im Haushalt der Gemeinde ein Betrag eingeplant, mit dem Vorhaben von Vereinen unterstützt werden. Nach Angaben von Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) stehen 1000 Euro im Haushalt für 2025. Weitere 1500 Euro habe das Kapital der „Stiftung Esthal hat Zukunft“ eingebracht, sie könnten ebenfalls verteilt werden.

2020 hatte die Gemeinde 150.000 Euro aus dem Nachlass des 2015 verstorbenen Georg Otmar Kaiser bekommen. Der Esthaler ohne direkte Familienangehörige hatte das vor seinem Tod so gewünscht. Einige Esthaler hatten den Betrag durch Spenden aufgestockt und im April 2024 war die Stiftung gegründet worden. Das Kapital darf nicht ausgegeben werden, jedoch die Zinserträge sowie kleinere Spenden an die Stiftung. Kuhn teilte mit, Kaisers Erbin Gerlinde Hannelore Pink sei verstorben. Sie hatte dessen Wunsch entsprechend den überwiegenden Teil des Erbes an Esthal übergeben.

Bürgermeister will alle Projekte unterstützen

Nach Angaben des Bürgermeisters lagen vier Anträge für den Vereinszuschuss der Gemeinde vor. Der Obst- und Gartenbauverein brauche Geld für den Kauf einer Sitzbank. Die katholische Kirchenstiftung habe finanzielle Unterstützung für die Abtrennung der Katharinenkapelle vom großen Kirchenschiff der katholischen Kirche St. Konrad von Parzham beantragt, die Dorfjugend Esthal für das jährliche Jugend-Zeltlager und den jährlichen Kerwerock. Der Förderverein Kindertagesstätte wolle einen Zuschuss für den Kauf eines Sonnensegels und von Ausstattungsgegenständen.

Kuhn regte an, dass der Obst- und Gartenbauverein und die Dorfjugend je 500 Euro von den 1000 Euro aus dem Haushalt bekommen. Von den Stiftungszinsen sollten je 500 Euro an die Kirchenstiftung und den Förderverein Kindertagesstätte gehen. Die restlichen 500 Euro solle man zurücklegen.

Große Kirche nicht mehr beheizt

Es sei etwas merkwürdig, wenn ein Verein, der eine Sitzbank im öffentlichen Raum aufstellen wolle, dazu Geld von der Gemeinde beantrage, waren sich der Beigeordnete Bernd Paulig (CDU) und Philipp Stahl (SPD) einig. Stahl sah es außerdem kritisch, dass die Kirche finanziell unterstützt werden solle. Man solle lieber der Dorfjugend mehr Geld geben, deren Aktivitäten würden der Gemeinde mehr nützen, erklärte er.

Die Abtrennung der Katharinenkapelle sei vor allem für ältere Esthaler wichtig, sagte dagegen Sybille Kuhn (CDU). Die seien es gewohnt sonntags in die Kirche zu gehen und könnten das teils nicht mehr tun, weil die große Kirche für Gottesdienste nicht mehr geheizt wird. Es gebe zu jedem Vorschlag „ein Für und Wider“, so Sybille Kuhn. Der Vorschlag des Bürgermeisters wurde schließlich einstimmig beschlossen.