Bei der Polizei Haßloch ist ein geheimnisvolles Kuvert mit Bargeld aufgetaucht. Ein weiblicher Vorname sowie ein Geldbetrag sind darauf notiert. Gefunden wurde der Umschlag bei der VR-Bank in der Saarstraße in Niederkirchen. Der Finder ist ehrlich und hat das Kuvert bei der Polizei Haßloch abgegeben. Dort wartet es nun darauf, abgeholt zu werden. Der wirkliche Besitzer dürfte relativ leicht zu identifizieren sein. Schließlich muss er zwei Informationen haben, die nicht so leicht zu erraten sind: den Vornamen und den Geldbetrag.