Beim Einkauf in einer Bäckerei in der Landauer Straße hat ein 24-jähriger Mann am Samstag seinen Geldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld im Bereich der Kaffee-Station liegen lassen. Als er seinen Verlust bemerke, war sie laut Polizei bereits nicht mehr da. Sollte es Zeugen geben, die zur Identifizierung des Täters oder der Täterin beitragen können, sollen sie bei der Polizeiinspektion Neustadt melden, telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.