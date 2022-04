Zehn Euro Bargeld sowie verschiedene Scheck- und Krankenkarten waren in einer roten Geldbörse, die einer 52-jährigen Neustadterin am Samstag gegen 8 Uhr gestohlen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war sie laut Polizeibericht in einer Bankfiliale in der Friedrichstraße, um Geld abzuheben. Bereits im Eingangsbereich nahm sie ihre EC-Karte aus dem Geldbeutel und verstaute sie mutmaßlich auch wieder. Allerdings war ihr Geldbeutel weg, als sie ihre Bankgeschäfte abgeschlossen hatte. Im Eingangsbereich wurde sie von einem bislang unbekannten Zeugen darauf hingewiesen, dass eine blonde, etwa 60 Jahre alte Frau einen roten Gegenstand aufgehoben habe und anschließend davongelaufen sei. Mögliche Zeugen bittet die Polizeiinspektion Neustadt, sich telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.