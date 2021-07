Einer 58-jährigen Frau ist am Freitag zwischen 12.30 und 13.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Neustadter Martin-Luther-Straße der Geldbeutel aus einem Rucksack gestohlen worden. Laut Polizei bemerkte die Frau dies erst, als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte. Die Gesamthöhe des Schadens liegt in etwa bei 100 Euro.