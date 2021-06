Arglosigkeit wurde einer 61-Jährigen am Freitag gegen 10.30 Uhr in einem Neustadter Optikergeschäft zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilte, trug sie während ihres Aufenthalts durchgehend einen verschlossenen Rucksack auf dem Rücken. An der Kasse musste sie dann feststellen, dass ihr Geldbeutel samt Dokumenten, Bargeld und Scheckkarten trotzdem aus dem Rucksack gestohlen worden war. Die Polizei rät, Taschen grundsätzlich geschlossen und vorne zu tragen, am besten mit einer Hand auf der Taschenöffnung.