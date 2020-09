Eine 64-jährige Neustadterin ist am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr Opfer eines Taschendiebes geworden. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war in der Neustadter Fußgängerzone in mehreren Geschäften unterwegs. Im ersten Laden bezahlte sie ihren Einkauf und steckte die Geldbörse zurück in die Umhängetasche. Sie war später verschwunden. Offenbar haben ihn geschickte Diebe unbemerkt aus der Handtasche gestohlen, so die Polizei.