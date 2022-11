Ohne dass sie es merkte, haben unbekannte Diebe einer Frau am Samstag ihren Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich die Straftat gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße. Dort war die Geschädigte in der Fußgängerzone unterwegs und trug ihre Handtasche mit dem Geldbeutel am Körper. Trotzdem seien die Täter erfolgreich gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.