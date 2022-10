Eine kleine Unaufmerksamkeit ist eine junge Frau in Haßloch teuer zu stehen gekommen. Die 23-Jährige stellte ihr Fahrzeug am Freitagabend im Iggelheimer Weg ab und verschloss die Beifahrertür offenbar nicht richtig. Am Morgen darauf war aus dem Handschuhfach ihre Geldbörse gestohlen worden, so die Polizei. Darin diverse Karten und Dokumente. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.