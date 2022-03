Die unbekannten Täter, die am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr im Globus-Einkaufsmarkt einen Geldautomaten gesprengt haben, haben einen immensen Schaden angerichtet. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen sagte am Montag auf Anfrage, dass am Gebäude durch die Sprengung ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sei – er liegt also über 100.000 Euro. Außerdem steht inzwischen fest, dass die Täter auch Geld aus dem Automaten erbeutet haben. Allerdings sei noch unklar, wie hoch die gestohlene Summe genau ist. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, so die Polizeisprecherin. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2773.