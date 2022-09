26.300 Euro erhält der TC Rot-Weiß Neustadt aus einem Sonderprogramm des Landes, um zwei Plätze umzubauen. Aber auch andere Vereine erhalten Geld für ihre Sportanlagen.

Mit 26.300 Euro den höchsten Einzelbetrag für Vereine der Sportkreise Neustadt und Bad Dürkheim bei der „Förderung 2022 im Sportstättenbau“ hält das Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz für den Tennisclub Rot-Weiß Neustadt bereit. Die Summe ist vorgesehen für den Umbau zweier Spielplätze. Das geht aus dem Pfalzsport-Magazin des Sportbundes Pfalz für September und Oktober hervor. Dem Sportbund Pfalz gehören 16 Sportkreise und 2100 Vereine an.

Weitere Beiträge erhalten demnach folgende Vereine: 11.000 Euro gehen an den SV Geinsheim für zwei Beachtennis-Plätze, 9200 Euro an den Tennisclub Grün-Weiß Neustadt für eine Platzsanierung, 3530 Euro an den TSV Königsbach und seine Tennisabteilung für einen Abwasseranschluss, 3500 Euro an den VfL Duttweiler für die Sanierung der Beregnungsanlage, 3080 Euro an die SG Mußbach für die Sport- und Fitnessanlage im Freien, 24.900 Euro an den 1. JJJKC Haßloch für Ausbau und Sanierung des Vereinsheims, 5400 Euro an den Modellflugverein Haßloch für Dachsanierung und Anbau eines Vereinsheim-Lagerraums.