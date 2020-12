Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützt die Restaurierung des im 17. Jahrhundert errichteten Fachwerkhauses in der Theodor-Heuss-Straße 51 in Lachen-Speyerdorf mit 50.000 Euro. Wie die Stiftung mitteilt werde damit zugleich das „beispielhafte Engagement“ des Vereins „Projekt 51“ gewürdigt, der das durch jahrzehntelange Vernachlässigung und Leerstand schwer in Mitleidenschaft gezogene Gebäude seit 2014 behutsam saniert und einer überwiegend öffentlichen Nutzung mit künstlerischem und kulturellem Schwerpunkt zuführen will.

Das dendrochronologisch auf 1684/1685 datierte, zweigeschossige Fachwerkgebäude weise im Innern eine kaum veränderte bauzeitliche Ausstattung auf und besitze als ältestes Fachwerkhaus am Ort „für die Hausforschung interessante Konstruktions- und Ausstattungsdetails“, begründet die Stiftung ihre Förderzusage. Das Geld soll dazu dienen, die beträchtlichen Feuchtigkeitsschäden einzudämmen, die bereits zum Einsturz von Teilen des Dachs und einer Außenwand geführt haben.