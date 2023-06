Wie die Polizei Neustadt erst am Mittwoch mitgeteilt hat, ermittelt sie derzeit wegen eines Diebstahls in der Sektkellerei Heim. Dieser sei bereits am Samstagnachmittag bei einer öffentlichen Veranstaltung passiert. Der oder die Täter hätten eine Geldkassette aufgebrochen und die Einnahmen gestohlen, so die Polizei. Weitere Angaben zum Tathergang oder zur Schadenshöhe wurden nicht gemacht. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.