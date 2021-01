Die Stadt Lambrecht will in Kürze mit der Sanierung des Gebietes rund um die ehemalige Klosterkirche beginnen. Dazu erhielt sie jetzt einen Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 810.000 Euro, den Innenminister Roger Lewentz (SPD) bei einer Rundreise durch mehrere Orte in der Pfalz persönlich vorbei brachte. „Das wird das Kirchenumfeld enorm aufwerten“, sagte Lewentz, nachdem Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) die Pläne vorgestellt hatte. Er sei überzeugt, dass sich in wenigen Jahren ein „völlig anderes Bild“ rund um die Kirche ergeben werde. Dies sei auch für den Tourismus förderlich. Hier lesen Sie mehr.