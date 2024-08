Seit Mitte Juni sind die Neustadter in Sachen Plastikmüll gefragt: Bei der Postkartenaktion „Die Gelbe Tonne – Das Gelbe vom Ei?“ geht es darum, ein Meinungsbild der Bürger zu erhalten, wie sie künftig die Leichtverpackungen wie Joghurtbecher, Milchpäckchen oder Konservendosen sammeln wollen: Weiterhin im Gelben Sack? Oder doch lieber in einer Gelben Tonne? Mit der Resonanz auf die Meinungsumfrage ist der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) bisher zufrieden: Bis jetzt sind 400 Postkarten, die weiterhin bei allen Ausgabestellen für Wertstoffsäcke liegen, beim ESN eingegangen. Seit Mitte Juli gibt es auch die Möglichkeit, online unter www.neustadt.eu/UmfrageGelbeTonne an der Abstimmung teilzunehmen. Das haben bisher 600 Bürger genutzt. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August. Die Teilnehmer können zudem eine von fünf singenden Eieruhren gewinnen. Bis zum Jahresende muss der ESN dann entscheiden, wie die Verpackungen künftig gesammelt werden sollen.