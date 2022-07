In Neustadt gibt es zwar noch keinen Engpass bei der Versorgung mit gelben Wertstoffsäcken für Plastikabfälle, dennoch soll bald die Ausgabe auf eine Rolle pro Haushalt beschränkt werden. Laut Stadtpressesprecher Tobias Grauheding gibt es schon seit Jahren das Problem, dass Gelbe Säcke eher Mangelware sind. Grund sei, dass viele Bürger zu viele Wertstoffsäcke zu Hause lagerten und diese zudem als Müll- oder Altkleidersäcke zweckentfremdeten. „Wir geben schon seit Jahren mehr aus als dem eigentlichen Bedarf entspricht“, so Grauheding. Rein rechnerisch müssten für alle Neustadter pro Jahr 1,2 Millionen Gelbe Säcke reichen. „Tatsächlich werden jährlich aber 1,8 Millionen Gelbe Säcke ausgegeben.“ Die Organisation des Gelbe-Sack-Systems laufe über das Duale System. Die Stadt habe darauf keinen Einfluss. Klar sei aber: „Es werden ausreichend Gelbe Säcke zur Verfügung gestellt.“ Bisher habe es auch an keiner Ausgabestelle im Stadtgebiet eine Mangelsituation gegeben, so Grauheding. In anderen Kommunen hat es jedoch zuletzt Engpässe wegen Lieferproblemen bei den Wertstoffsäcken gegeben. Um in Neustadt weiterhin stets ausreichend Puffer bei Gelben Säcken zu haben und Zweckentfremdungen zu unterbinden, soll die künftige Ausgabe auf eine Rolle Gelbe Säcke pro Haushalt beschränkt werden. „Wir appellieren zudem an die Bürger, mit Gelben Säcken sparsam umzugehen und sie nur für die Sammlung von Verpackungsmüll zu nutzen“, betont Grauheding.