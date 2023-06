Seit kurzem helfen „Gelbe Füße“ Schülern der Schillerschule beim Überqueren der Straße an markanten Stellen. Die aufgesprühten gelbe Fußabdrücke signalisieren laut Verwaltung den Kindern: „Vorsicht! Hier musst du besonders aufpassen.“ Sie gehen auf ein Projekt der Unfallkasse Rheinland-Pfalz zurück und sollen in einem nächsten Schritt auf Gehwege im Umfeld der Ernst-Reuter-Schule aufgebracht werden.

Die „Gelben Füße“ stehen nicht für absolute Sicherheit. Sie machen jedoch auf Gefahrenpunkte aufmerksam und geben Kindern an unübersichtlichen Stellen Orientierung. Auf diesem Weg sollen sie möglichst sicher die Straße überqueren können und von anderen Personen rechtzeitig wahrgenommen werden. Die „Gelben Füße“ sind Teil des Unterrichts und der Verkehrserziehung an der Schillerschule. Eltern können anhand der Markierungen mit ihren Kindern den Schulweg in der Vorschulzeit einüben. Die Aktion „Gelbe Füße“ ist ein weiterer Baustein in der Verkehrserziehung und passt inhaltlich zur jährlichen Schulwege-Rallye.