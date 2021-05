Die Beziehung zwischen Stadt und Stift war im mittelalterlichen Neustadt nicht immer einfach. Besonders beim wirtschaftlich überaus bedeutsamen Thema Wald kam man sich oft in die Haare.

Angelegt wurde das Rote Buch in der Blütezeit des Neustadter Liebfrauenstifts, die von seiner Gründung 1356 bis etwa 1410 währte, als in Heidelberg das Heilig-Geist-Stift zunehmend an Bedeutung gewann. Zwischen der Stadt und dem Stift gab es unterschiedliche Berührungspunkte. So wohnten der Dekan und die Chorherren nicht in einem abgeschlossenen Klosterbezirk, sondern im Stadtgebiet in der Nähe der Kollegiatkirche in Pfründenhäusern mit eigenem Haushalt. Auch hatte unter den Aufgaben des Stifts neben dem Chordienst für das Seelenheil der fürstlichen Stifter die Übernahme von Pfarrfunktionen in der Stadt erhebliche Bedeutung.

Die Geistlichkeit hatte viele Privilegien

Wirtschaftliche Konflikte zwischen Stadt und Stift spielten stets eine Rolle. So konnten der umfangreiche Besitz des Stifts, die daraus fließenden Erträge und dadurch entstehende Fragen der Besteuerung Anlass zu Streitigkeiten werden. In das Rote Buch ist die Urkunde vom 5. August 1397 aufgenommen, in der eine Übereinkunft zwischen der Stadt und dem Liebfrauenstift getroffen wurde, mit der ein auskömmliches Miteinander gesichert werden sollte.

Die Bedeutung dieser Übereinkunft zwischen Stadt und Stift erschließt sich schon daraus, dass die beiden Pfalzgrafen Ruprecht II. und Ruprecht III. die Urkunde von 1397 gesiegelt haben. Im „Eid der Ratsmitglieder“ aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts im Roten Buch wurden diese eindringlich auf die Einhaltung der Übereinkunft hingewiesen. Auf der anderen Seite hatten Kanoniker, Vikare oder sonstige Personen, die in das Stift aufgenommen wurden, zu bekennen, sich stets an die vereinbarte Ordnung zu halten

Wie schon angedeutet wurde, ging es in der Beziehung von Stadt und Stift vorwiegend „ums Geld“. Primär waren Fragen der Besteuerung zu klären. Was die Kanoniker und Vikare zum Zeitpunkt der Übereinkunft besaßen, war für alle Zeit frei von Abgaben. Von allem jedoch, das sie danach erbten oder erwarben, seien es Häuser, Höfe, Gärten, Weinberge oder sonstiges, sollten sie Abgaben und Steuern entrichten, wie jeder Bürger der Stadt. Im Beitrag zum Wein wurde bereits mitgeteilt, dass die Geistlichen Wein steuerfrei in die Stadt einführen durften. Vom Ungeld, der Verbrauchssteuer der Stadt, war auch ihr Getreide befreit, mit dem sie in der Stiftsbäckerei für ihren Hausgebrauch backen ließen.

Schultheiß, Bürgermeister und Bürger hatten die geistlichen Vorrechte der Kanoniker und Vikare zu achten. Diese waren jedoch vor der städtischen Gerichtsbarkeit sicher. Wenn sich Stiftsangehörige ungesittet oder unbescheiden verhielten, hatte nämlich der Dekan sie zu bestrafen, nicht jedoch Schultheiß, Bürgermeister oder Bürger. Wurden Gesetze durch Stiftsangehörige verletzt, konnten die Bürger das zwar zur Anzeige bringen. Tätig werden mussten dann aber Viztum oder Landschreiber, also pfalzgräfliche Beamte.

Die Eichelmast war für die Bürger sehr bedeutend

Anlass für Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem Liebfrauenstift war auch das Weiderecht im Wald. Die Weidenutzung des Walds hatte wirtschaftlich enorme Bedeutung. Im Gebiet der heutigen Pfalz war sie damals viel wichtiger als die Holznutzung. So wurde im Mittelalter der Wert eines Walds häufig weniger nach den Holzvorräten bemessen, als nach der Anzahl der Schweine, die zur Mast hineingetrieben werden konnten. Die Eichelmast in den stadtnahen Wäldern war für die Schweinezucht der städtischen Bürger unentbehrlich. Umso mehr achteten diese auf eventuelle Konkurrenz durch die Geistlichkeit.

Das Stift hat wohl ausgiebig von dieser Form der Weide Gebrauch gemacht. Jedenfalls untersagten im Jahr 1549 der Rat, die Viertelmeister und die Gemeinde den Stiftsherren, den städtischen Wald weiterhin als Weide zu nutzen. In der Folge gab es zwar Versuche des kurfürstlichen Rats, in dieser Angelegenheit zu einer gütlichen Einigung zu gelangen. Die blieben allerdings fruchtlos. So kam die Sache vor das Hofgericht in Heidelberg. Dessen Entscheidung vom 18. März 1558 steht im Roten Buch. Die Stadt erhielt Recht in ihrer Meinung, dass die Stiftsherren durch ihren Viehaustrieb das Weiderecht der Stadt gestört hatten. Die Stiftsherren durften fortan kein Vieh mehr in den städtischen Wald treiben.

Unser Gastautor