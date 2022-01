Bei einem Frontalzusammenstoß am Kreisel beim nördlichen Ortsausgang von Maikammer ist am Samstag kurz nach 19 Uhr eine 53-jährige Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße auf der L 512 von Diedesfeld kommend die Ausfahrt Maikammer/Weinstraße Nord nehmen. Allerdings benutzte sie entgegen der Fahrtrichtung die für die Einfahrt in den Kreisel bestimmte Spur. Kurz bevor von Maikammer aus eine 59-jährige Frau in den Kreisverkehr einfahren wollte, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Dabei wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Alkohol- und Medikamenteneinnahme schließen lassen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die andere unfallbeteiligte Frau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Maikammer alarmiert.