Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht im Kreisel an der Mußbacher Landstraße. Laut Polizei ist am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein bisher unbekannter Autofahrer von der Mußbacher Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren. Dort fuhr zu der Zeit ein 38-Jähriger Neustadter mit seinem Skoda. Als er den Geisterfahrer sah, wich er mit seinem Wagen aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dies gelang auch, allerdings berührten sich die beiden Autos trotzdem. Am Skoda entstand dabei laut Polizei ein „nicht unerheblicher Sachschaden“. Der unbekannte Geisterfahrer fuhr trotzdem mit erhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Mußbach. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540, um den Unfallverursacher ermitteln zu können.