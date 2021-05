Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen ihres Kosmetikstudios in Geinsheim sollte Ilona Nebel-Rößler am Dienstag als beste deutsche Kosmetikerin für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Die Feier ist abgeblasen, die Behandlungsräume dicht. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Die erneute coronabedingte Schließung des „Hauses für Schönheit und Wohlbefinden“ in Geinsheim kommt ausgerechnet im November. Für Ilona Nebel-Rößler und ihre Tochter Christin ist das nicht irgendein Monat. „Neben dem Dezember ist es der wichtigste Monat im Jahr, denn vor den Weihnachtsfeiertagen wollen die Kundinnen besonders schön sein“, sagt Nebel-Rößler. Für die Frisöre freut es sie, dass sie nicht schließen müssen. Doch fehlt ihr das Verständnis dafür, warum Kosmetikstudios es tun müssen. „Wir haben gute Hygienekonzepte, arbeiten nicht nur mit Masken, sondern auch mit Visieren.“

Aber Nebel-Rößler muss nach vorne blicken: Um die Ausfälle im November aufzufangen, plant sie mit ihrem 13-köpfige Team im Dezember auch samstags zu arbeiten. Sofern Kosmetiker dann wieder öffnen dürfen. Nach dem Lockdown im Frühjahr sei es ganz gut gelaufen, so die Kosmetikerin. Sie habe Luftreiniger für alle Behandlungsräume gekauft, alle hielten sich streng an das Hygienekonzept. „Alle haben sich wohlgefühlt, keiner hatte Angst.“ Ein positiver Aspekt von Corona sei gewesen, dass die Kunden sehr mitfühlend seien und nicht mehr so leichtfertig und kurzfristig Termine absagen würden.

Haus schließt nicht komplett

Die erneute Schließung ist jedoch nicht das Einzige, was Nebel-Rößler verdauen muss. Eigentlich hätte sie am Dienstag Dienstjubiläum gefeiert: Vor 40 Jahren eröffnete sie mit gerade einmal 20 Jahren ihr erstes kleines Studio in Geinsheim. Mit einer Behandlungskabine und einem kleinen Verkaufsraum. Vor 25 Jahren waren es dann nach dem Umzug in die Feldmannstraße drei Kabinen und zusätzlich zwei Halbtagskräfte. 2009 wurde sie zur besten Kosmetikerin Deutschlands gekürt. „Damit haben wir groß geworben, was uns so viele Kunden aus der Region einbrachte, dass wir uns noch mal vergrößern mussten“, berichtet die Mutter dreier Töchter. 2010 kaufte sie dann ein Haus in der Feldstraße und hatte somit 75 Prozent mehr Platz zur Verfügung als zuvor.

Im Obergeschoss werden seither Kunden im „Day Spa“ verwöhnt – unter anderem mit Hautbehandlungen, Permanent Make-Up, Massagen, Maniküre und Pediküre. Nach der Behandlung können sie im Erdgeschoss nach Schmuck, Mode und Dekoartikeln stöbern. Das Verkaufsangebot ist der Grund, weshalb das „Haus für Schönheit und Wohlbefinden“ im November nicht komplett schließen muss. Denn der Einzelhandel bleibt geöffnet, und auch Fußpflege wird weiter angeboten.

Award ohne Feier

Bitter ist für Nebel-Rößler auch, dass ihr bei der Jubiläumsfeier, die mit nur wenigen Gästen Corona-konform vonstatten gehen sollte, der Preis für die beste Kosmetikerin Deutschlands in der Kategorie Lebenswerk vom Fachmagazin „Kosmetik & Pflege“ überreicht werden sollte. „Diesen Preis zu bekommen, ist der Höhepunkt meines Berufslebens“, betont die 60-Jährige. In der Bewerbung hatte sie unter anderem Werbematerial einreichen und darlegen müssen, worauf sie bei der Behandlung Wert legt. Auf den Preis verzichten muss sie aber nicht: Statt am Dienstag mit Feier bekommt sie ihn am Donnerstag, eben ohne Brimborium. Sofern möglich, soll es nun im nächsten Jahr ein großes Jubiläumsfest geben.

Neben dem Award hat sich die gebürtige Hagenbacherin einen weiteren Traum erfüllt: Im Frühjahr wird sie ihre eigene Linie „Pfalzkosmetik“ herausbringen. Die Produkte bestehen unter anderem aus Traubenkernöl aus der Region, sind vegan und werden in Deutschland hergestellt. Drei Jahre lang hat sie recherchiert und gemeinsam mit einem Biochemiker getüftelt. „Das wird mein letztes Projekt sein“, sagt Nebel-Rößler. Ihr Kosmetikstudio wird sie irgendwann ihrer Tochter übergeben, die bereits an ihrer Seite arbeitet. Wann genau, das steht noch nicht fest.