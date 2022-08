Geinsheim feiert: Ehe die Feuerwehr am Freitagabend den Kerwebaum vor der Ortsverwaltung aufstellen durfte, zogen ab 18.30 Uhr mehrere Gruppen beim Umzug zum Auftakt durch das Dorf. Bis zum Dienstag feiert der Neustadter Ortsteil seine Wein- und Ludwigskerwe. Essen und Trinken gibt’s an neun Ausschankstellen, natürlich wird in einigen Höfen auch Livemusik geboten. Am Samstag laden die „Goisemer Baschone Next Generation“ zum Schoppentischlauf ein. Weil der Erlebnistag Deutsche Weinstraße ausfällt, lädt das Weindorf stattdessen zum Goistraßentag am Sonntag ein, inklusive Erlebnismeile, Oldtimerausstellung und Tag der offenen Höfe und Gärten. Am Dienstag wird die Kerwe um 19 Uhr wieder begraben.