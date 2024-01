Beim Feiern wollen die Geinsheimer nichts dem Zufall überlassen. Daher trifft sich das zehn- bis zwölfköpfige Festkomitee alle vier Wochen, um den 1250. Geburtstag des Weindorfs akribisch vorzubereiten. Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann lobt das Engagement der Ehrenamtlichen: „Es kommen sehr viele Ideen, das macht richtig viel Spaß.“

Das Jubiläumsprogramm steht im Prinzip auch schon. „Jetzt geht es an die vielen Feinheiten und Details“, sagt Kaufmann. So sei man derzeit auf der Suche nach Ortsfahnen: „Wer welche hat und nicht mehr braucht, kann sie gerne bei der Ortsverwaltung abgeben.“ So richtig gefeiert wird dann an zwei Wochenenden im Juni und im August. Für die Festtage werde man auch noch viele Helfer benötigen, weiß Kaufmann: „Für alles Mögliche, für den Aufbau, beim Herrichten der Festmeile, beim Ausschank.“ Auch da habe sie eine große Bitte: Wer sich einbringen wolle, solle sich direkt in der Ortsverwaltung melden. Es werde genug Arbeit geben, fügt sie augenzwinkernd an.

Historische Ernte

Party wird am ersten August-Wochenende angesagt sein, wenn die Dorfrocker am 3. August zum Traktor-Konzert auf einer Wiese beim Weingut Nett erwartet werden. Rund um die Bühne sollen Traktoren in einem Halbkreis aufgestellt werden. „In der Mitte sind dann die Besucher und Stände fürs Essen und für die Getränke“, so Kaufmann. Aktuell kläre das Festkomitee, wie die ganze Infrastruktur mit Strom und Wasser bewerkstelligt werden kann. Außerdem planen die Geinsheimer Winzer Sonderabfüllungen mit Schorle und Secco in kleinen Flaschen, damit vor Ort nicht gespült werden muss. Kaufmann ist gespannt auf den Abend, denn die Dorfrocker locken zum Teil Tausende Fans an. „Uns ist das wichtig, dass wir für die jüngeren Leute auch etwas anbieten.“

Um Traditionen wird es dann am 4. August gehen, wenn bei der Fronmühle eine Historische Ernte mit Feldgottesdienst ansteht. Auf der Straße Richtung Haßloch wird es Kaufmann zufolge eine Festmeile mit Ständen, einem Bauernmarkt sowie eine Oldtimer-Ausstellung mit Traktoren und Erntefahrzeugen geben. Und geerntet auf einem extra eingesäten Bereich wird auch: mit altem Fuhrpark und Sense. Damit möglichst alle Geinsheimer zur Festmeile kommen können, wird ein Bähnel eingerichtet, das zwischen Ortsmitte und Fronmühle hin und her pendelt.

Zum Start ins Geinsheimer Jubiläum gibt es am 29. und 30. Juni rund um die Ortsverwaltung ein Auftaktwochenende mit einem Festakt am Samstag sowie Auftritten vom Projektchor, einem Theaterstück und Kinderprogramm sowie Gottesdienst und Frühschoppen mit Musik.

Kaufmann freut sich auf die Aktionen: „Der Ortsbeirat hat schon 2011 beschlossen, dass wir 2024 unser Jubiläum feiern. Die Feste sind wichtig für die Dorfgemeinschaft.“