Die Geinsheimer Initiative „Goise blüht auf“ startet am heutigen Mittwoch eine mehrtägige Müllsammelaktion rund um den Speyerbach. Bis Freitag treffen sich die Sammler täglich um 9.30 und 14 Uhr, am letzten Tag zudem um 16 Uhr, um die Flächen um den Speyerbach zu säubern. Am Samstag hängt die FWG ihre traditionelle Müllsammelaktion dran. Los geht’s um 10 Uhr an der Ortsverwaltung, dann rücken die Ortseingänge ins Blickfeld der Teilnehmer. Der Müll wird übers Wochenende vor der Ortsverwaltung präsentiert.