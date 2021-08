Mit einem Umzug der Vereine ist am Freitagabend in Geinsheim das Fest „Rund um das alte Schulhaus“ eröffnet worden. Einen Ausschank bieten die Tennisabteilung des SV (bei der Feuerwehr), der Männergesangverein (MGV), der Sportverein (SV), die katholische Frauengemeinschaft sowie der Verein „Goise blüht auf“. Beim Weingut Bender gibt es mehrere Angebote – jedoch nur mit Anmeldung. Am Samstag geht es um 14 Uhr mit dem „Schoppentischlauf“ auf der Geitherstraße los. Ab 18 Uhr ist wieder Ausschank an den Ständen der Vereine rund um das alte Schulhaus. Ab 19.30 Uhr spielt die Gommersheimer Blaskapelle. Der Sonntag und der Montag starten jeweils um 11 Uhr mit einem Frühschoppen beim MGV. Außerdem öffnet ab dann auch der SVG-Ausschankwagen. Am Montagabend verkauft die SV-Tennisabteilung ab 17 Uhr Dampfnudeln. Zum Abschluss servieren die katholischen Frauen am Dienstag ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Pfarrheim. Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann freut sich über die Initiative der Vereine und das Fest im kleinen Rahmen.