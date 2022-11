Der Ortsbeirat Geinsheim hat dem Haushalt 2023 zugestimmt und begrüßt die Projekte, die im Weindorf umgesetzt werden sollen. So soll der Radweg Richtung Sportplatz saniert werden. „Endlich geht es los“, so der stellvertretende Ortsvorsteher Ronald Helf. Außerdem soll die Feuerwehr ein neues Fahrzeug bekommen, wofür dann auch das Gerätehaus erweitert werden müsse. Wichtig sei ferner, so Helf, dass es weitere Mittel gebe, um den Platz vor der Kirche zu sanieren und den dortigen Höhenunterschied auszugleichen.