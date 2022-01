Von drei Veränderungen in Geinsheim berichtete Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann (FWG) in einer Videositzung des Ortsbeirats am Mittwoch. Auf der Bundesstraße 39 werde in Höhe des Sportplatzes die Mittellinie durchgezogen und ein Überholverbot für Fahrzeuge aller Art erlassen, teilte Kaufmann mit. Auf dem Festplatz sei an den besonders schadhaften Stellen der Untergrund verdichtet und das Gelände eingeebnet worden, sodass man dort wieder problemlos laufen könne, so eine weitere Information von Kaufmann. Außerdem berichtete sie, dass auf dem Friedhof Bäume gefällt und dafür neue Bäume gepflanzt werden sollen.