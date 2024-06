Im Rahmen der 1250-Jahr-Feier von Geinsheim wird es am Festwochenende in den Räumen des Heimatvereins in der Ortsverwaltung neben der Darstellung der Dorfgeschichte auf Bannern auch eine kleine Ausstellung mit Fundstücken aus der Geinsheimer Gemarkung geben. Darüber hat Vorsitzender Clemens Stahler informiert. Diese Ausstellung umfasse Funde aus der vorchristlichen Zeit bis in die Spätantike. Die stellvertretende Außenstellenleiterin der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Bettina Hünerfauth, werde am Samstag vor Ort sein, um die Fundstücke näher zu erläutern. Eine größere Ausstellung ist für das Spätjahr geplant, so Stahler. Die Fundstücke stammen aus den Entdeckungen des Hobby-Forschers Ivan Savitskis. Die Ausstellung ist am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.