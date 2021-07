Die frühere Deutsche Weinkönigin, TV-Moderatorin und Genussspezialistin Susanne Nett, seit vielen Jahren bekannt durch die SWR-Sendung „Die Rezeptsucherin“, in der sie sich auf die Suche nach alten, fast schon vergessenen Rezepten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg begibt, ist am Donnerstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr Gast im Kosmetikinstitut Nebel in Geinsheim. In der Talk-Reihe „Auf ein Wort mit ...“ des Landauer Zweigs der Frauen-Organisation „Soroptimist International“ (SI) stellt sie ihr neuestes Kochbuch vor und berichtet über die Gin-Kreationen, die sie gemeinsam mit Winzer Wilfried Völcker aus Mußbach entwickelt. Die edlen Tropfen sollen bei der Gelegenheit auch verkostet werden, was den Abend vielleicht auch für die Herren der Schöpfung interessant macht. „SI“ ist nach eigenen Angaben eine der größten internationalen Service-Organisationen berufstätiger Frauen und setzt sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen weltweit ein. Der Eintritt ist frei, Anmeldung nicht erforderlich.