Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ wird in Geinsheim von Freitag bis Montag die Wein- und Ludwigskerwe gefeiert.

Die Kerwe beginnt am Freitag, 23. August, um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Kerweumzug. Start ist in der Böbinger Straße. Über die Wendelinusstraße, Duttweilerstraße und Gäustraße geht es bis zum Ortsmittelpunkt. Dort wird dieses Jahr anlässlich der 1250-Jahr-Feier der neue Ortsbeirat mit Unterstützung der Feuerwehr den Kerwebaum stellen.

Die Kerwe wird gegen 19 Uhr vor der Kirche von der Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann eröffnet. Außerdem wird die Kerwesau erneut für einen guten Zweck Spenden sammeln. Die Geinsheimer Weinprinzessin Leonie I. und die Weinhoheiten werden den Kerwewein vom Weingut Nett ausschenken. Danach startet das Kerwevergnügen mit Live-Musik um 20.30 Uhr von „White Wine with the Fish“.

Die Kerwemeile lädt täglich ein zum Verweilen mit Live-Musik in wechselnden Höfen. Getränke und Speisen bieten folgende Ausschankstellen: MGV, Tennisabteilung des SVG, Goisemer Baschone, SV Geinsheim, Geinsheimer Eisenbahnmodellbauverein, Kiwano Foodtruck, Grätenburg, Churros, Burger Truck, Hirtz Imbiss und Crépes-Stand.

Samstags Schoppen-Tisch-Lauf

Auch im „Unnerdorf“ bleibt die Kehle nicht trocken und der Bauch nicht leer. Es haben geöffnet die Weinlounge Christian Eberley, das L’Isola Dei Nuraghi und mit Live-Musik an allen Tagen und dem traditionellen Kerwe-Essen am Sonntag das Weingut Kästel. Als besonderen Höhepunkt gibt es am Samstag um 18 Uhr wieder einen Schoppen-Tisch-Lauf und Musik von „Chris Epp and Friends“ beim SVG. Interessierte Gruppen können sich gerne noch bei den Goisemer Baschonen anmelden. Der Kirchenchor verwöhnt den Gaumen in der Zwitscherstubb samstags und sonntags mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torten.

Der 3. Goistraßentag, organisiert von Goise blüht auf, findet ab 11 Uhr am Kerwesonntag statt. Geboten wird eine Meile mit Oldtimern, Verkaufsständen, offene Höfen und Kunstgalerie. Dazu ist die Gäustraße ab der Ortsverwaltung bis ins „Unnerdorf“ gesperrt. Die Vereine beteiligen sich außerdem mit Torwandschießen beim SVG und einem Ballonflugwettbewerb. Eine Hüpfburg wird vom Familien-Förderverein organisiert, eine Ausstellung zur Historie Geinsheims vom Heimatverein. Sonntags ab 11 Uhr werden die Besucher mit den „Haßlocher Mackenbachern“ beim bayerischen Frühschoppen der Baschone und ab 14 Uhr mit „25 in between“ musikalisch unterhalten.

Kerweende bereits montags

Montags, 26. August, spielen die „Haßlocher Mackenbacher“ zum Frühschoppen des MGV mit traditionellem Hähnchen-Essen nach KJG-Art. Die Chorsänger laden mittags ein zum Haxenessen mit Bitte um Anmeldung.

„In diesem feierintensiven Jubiläumsjahr wird die Kerwe 2024 bereits montags gegen 19 Uhr vor der Ortsverwaltung beerdigt“, kündigt Kaufmann an. Nach dem anschließenden Trauermarsch zum Kerweplatz klingt das Fest aus. Um den Kerwedienstag dennoch zu ehren, lädt die KfD zu einem barrierefreien Miteinander bei Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim ein.

Weitere Informationen zur Kerwe gibt es auch online unter Geinsheim-Pfalz.de.