Beisammensein im Gäudorf: Das ist Sabine Kaufmann (FWG) in Geinsheim besonders wichtig. Damit das Ortsbild schön und lebendig bleibt, nimmt die Ortsvorsteherin auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht in Kauf.

Sabine Kaufmann ist in Geinsheim aufgewachsen und kennt ihr Dorf so, wie es früher war. Sie erinnert sich an eine unbekümmerte Kindheit im Gäudorf, daran, wie sie sich als Jugendliche mit anderen