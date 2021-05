Zum zweiten Mal in Folge ist die traditionelle Geißbockversteigerung in Deidesheim ausgefallen. Dennoch: Ein Geißbock wechselte den Besitzer. Am Morgen traf eine kleine Delegation aus Lambrecht um Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller und das Brautpaar Carola und Anton Theimer als Geißbocküberbringer in Deidesheim ein, wo sie von Müllers Amtskollegen Manfred Dörr sowie Teilen der Geißbockschauspielgruppe in historischen Gewändern empfangen wurde.

Der diesjährige Geißbock, der aus der Zucht des Deidesheimers Oliver Wittmer stammt, soll nun zusammen mit seinem Vorgänger ein weiteres Jahr auf einer Weide bei Forst verbringen. 2022 ist dann eine Dreifach-Versteigerung geplant, die auch verfilmt werden soll. Dass mehrere Böcke bei einem Termin versteigert werden, passiert nicht zum ersten Mal. 1858 wurden insgesamt acht Böcke angeboten, nachdem Lambrecht wegen Streitigkeiten mit Deidesheim sieben Jahre lang keinen Bock geliefert hatte.

Die Geißbockversteigerung in Deidesheim hat eine lange Tradition. Sie geht zurück auf einen Rechtsbrauch, demzufolge Lambrecht zur Abgeltung von Weiderechten jährlich einen Geißbock nach Deidesheim liefern musste. Hier lesen Sie mehr.