Das Pfingstwochenende steht in Deidesheim wieder im Zeichen des Geißbocks, wobei die Geißbockversteigerung wie üblich erst am Dienstag nach Pfingsten stattfindet.

Die Geißbocktradition hat mittlerweile den Rang eines Immateriellen Unesco-Kulturerbes und ist somit von offizieller Seite anerkannt als „identitätsstiftendes Fest“. Der Brauch geht zurück auf alte Weiderechte. Als symbolische Gegenleistung für die Erlaubnis zur Rinderweide ist die Stadt Lambrecht seit 1534 verpflichtet, der Stadt Deidesheim einen Geißbock zu liefern. Höhepunkt der Festivitäten ist die Versteigerung des Geißbocks am Dienstag nach Pfingsten. Im vergangenen Jahr ist mit dem Tributbock Michael IV. eine neue Rekordsumme erzielt worden: Das Tier wechselte für 7700 Euro den Besitzer. Er ging an zwei Unternehmerinnen aus Karlsruhe.

Die Geißbock-Versteigerung ist der letzte Akt eines Schauspiels, das in Lambrecht beginnt. Dort wird der Geißbock beim Heimatabend an Pfingstsonntag (Schulhof der Grundschule, 15.30 Uhr) an das zuletzt getraute Paar des jeweiligen Jahres übergeben. In diesem Jahr sind das Anna und Timm-Niklas Stahl. Ihre Aufgabe ist es, den Geißbock am Dienstagmorgen nach Pfingsten nach Deidesheim zu bringen – eine Aufgabe für Frühaufsteher, denn Start ist am frühen Morgen. Für den Bock wäre der Marsch allerdings zu anstrengend, er wird stets gefahren. Da die Tributböcke immer nach ihrem neuen Besitzer benannt werden, heißt das Tier in diesem Jahr Timm-Niklas.

Die Festivitäten rund um den Geißbock beginnen in Deidesheim bereits am Freitag. Zur Eröffnung spielt um 17 Uhr die Kolpingkapelle im Pfarrzentrum Bernhardushof. Zahlreiche Weingüter öffnen ihre Höfe und laden zum Feiern ein. Im Schlosspark präsentieren die „Winechanges“, elf Weinmacher aus Deidesheim, Forst, Ruppertsberg, Meckenheim und Niederkirchen, am Samstag und Sonntag ihre Weine bei der „Achtelmeile“ – die Weine werden in Achteln verkostet (Schlossgarten, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr). Besondere Spezialitäten wie Dubbewaffle, Eis vom Eisfritz aus Schifferstadt und ein besonderes Geißbockbier gibt es im „Geißbockcafé“ des Kreativhauses Plan B. Ebenfalls am Samstag und Sonntag ist im Kulturhaus ehemalige Synagoge eine interaktive Ausstellung mit dem Titel „Mehr Leben entdecken – Haltung heute“ zu sehen. Auch etliche Ateliers sind über das Wochenende geöffnet.

Weinversteigerung am Montag

Am Pfingstmontag spielt die Kolpingkapelle Deidesheim unter Mitwirkung der Blaskapelle Ruppertsberg und der Jugendkapelle der Kolping wie jedes Jahr ein Serenadenkonzert im Schlosspark. Ebenfalls am Montag steht im Weingut von Bassermann-Jordan die Versteigerung eines Weins aus dem Jahr 1972 auf dem Programm. Moderiert wird die Veranstaltung von Markus Wahl, dessen großer Auftritt freilich erst am Dienstag ist – bei der Geißbockversteigerung.

Der Tag nach Pfingsten startet sehr früh: Die Lambrechter Delegation bricht um 5.30 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz zu ihrem Marsch durch den Wald nach Deidesheim auf. Um acht Uhr wird sie im Mühltal von den Deidesheimer Waldschütz und Stadtsoldaten begrüßt. Nach der Abholung des Geißbocks an der Stadtgrenze mit Musik, Volkstanz und einem kurzen historischen Spiel gibt es erst einmal eine Pause.

Nächster Schauplatz ist das historische Rathaus in Deidesheim, wo um 15 Uhr die Kolpingkapelle spielt. Es folgt das bekannte folkloristische Spiel mit Küferschlag, Fassschlüpfen, Auftritten der Trachtengruppe und der Verhandlung des Stadtgerichts. In dieser Zeit füllt sich üblicherweise der Marktplatz, denn nun nähert sich der Höhepunkt des Spektakels. Im vergangenen Jahr zählte auch der damalige rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling zu den Gästen und gratulierte Lambrecht und Deidesheim zur Aufnahme der Geißbocktradition in die Liste des Immateriellen Unesco-Kulturerbes.

Markus Wahl das Gesicht der Versteigerung

Ab 17.45 Uhr geht es ab auf der Bühne vor dem Rathaus: 500, 800, 900 Euro – Wer bietet mehr für den Bock? Moderator Markus Wahl ist das bekannte Gesicht dieser Versteigerung, und er stachelt das Publikum stets kräftig an. „Machen Sie mit, scheuen Sie sich nicht, Ihr Geld zu zeigen“: Sätze wie diese ruft er den Besuchern zu und stößt stets auf gute Resonanz. Eine Viertelstunde dauert die Show, dann heißt es: zum Ersten, zum Zweiten – und dann fällt der Hammer.

Beliebt bei den Gästen ist auch der Schätzwettbewerb. Besucher können Tipps abgeben zum Preis, der bei der Auktion erzielt wird, und dabei Preise gewinnen. Der Gewinner des Geißbock-Schätzwettbewerb wird um 18.30 Uhr am historischen Rathaus bekannt gegeben.

Anfahrt und Hinweise

Die Stadt Deidesheim empfiehlt aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aufgrund des großen Besucheraufkommens sollten Hunde möglichst zu Hause bleiben, so die Verwaltung.

Karten für den Schätzwettbewerb sind bei der Tourist-Information Deidesheim und am Tag der Versteigerung im „Geißbock-Shop“ im historischen Rathaus erhältlich.

Wer aus Deidesheim am Dienstagmorgen nach Lambrecht zum Start des Geißbockmarsches möchte, kann einen Fahrdienst nutzen, den die FWG Deidesheim organisiert. Ein Reisebus fährt um 5 Uhr ab Königsgarten nach Lambrecht. Tickets kosten neun Euro und sind im Weingut Julius Ferdinand Kimich in der Weinstraße 54 erhältlich.