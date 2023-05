Der Geißbockversteigerung in Deidesheim steht nichts mehr im Weg: Der Bock ist angekommen und für „gut gehörnt und gut gebeutelt“ befunden worden: „Alles in Ordnung“, meldete Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr am Dienstagmorgen. Die Lambrechter Gruppe, angeführt von dem Geißbock-Brautpaar Julia und Errol Buchmann, sei um zehn Uhr an der Stadtgrenze gewesen, ganz wie die Tradition es fordert. Danach ging’s weiter zum Marktplatz, wo der Geißbock am Abend versteigert wird. Die Veranstaltung wird traditionell mit dem Glockenschlag um 17.45 Uhr eingeleitet. Wer um 18 Uhr am meisten bietet, ist der neue Eigentümer des Geißbocks. Die Tradition geht bis ins 15. Jahrhundert zurück, Hintergrund sind Weiderechte der Stadt Lambrecht im Deidesheimer Wald, die jedes Jahr mit einem Geißbock abgegolten werden mussten.