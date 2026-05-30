Nachklapp: Deidesheim profitiert von der Geißbocktradition, in Lambrecht wächst unterdessen der Wunsch, mehr daraus zu machen. Doch die Lokalpolitik hat ein Problem.

Die 623. Geißbockversteigerung ist Geschichte, und sie ist für Deidesheim bestens verlaufen. Ein neuer Rekord wurde erzielt, 8700 Euro zahlte das Maxdorfer Unternehmen Otto Dambach GmbH für den Tributbock. Damit jagt ein Rekord den nächsten. Noch vor vier Jahren lag die Summe noch bei 4500 Euro, seither erhöhte sie sich von Jahr zu Jahr. Die Versteigerung ist Höhepunkt und Abschluss eines Festes, das in Deidesheim schon am Freitag beginnt, viel zu bieten hat und regelmäßig viele Gäste anzieht. Zumal das Wetter in den vergangenen Jahren meist mitgespielt hat.

Da verwundert es nicht, dass Lambrecht angesichts dieser Erfolge, die der Stadt Deidesheim ja auch schöne Einnahmen bescheren, ein bisschen neidisch wird. Schließlich ist die Geißbocktradition ein gemeinsames Kulturgut, ohne Lambrecht gäbe es keinen Tributbock und keine Versteigerung. Spätestens seit der Brauch ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen wurde, werden in Lambrecht die Stimmen lauter, die sich dafür einsetzen, die Geißbocktradition besser herauszustellen.

Die Basis ist da

Das ist gut so. Doch klar ist auch: Lambrecht ist nicht Deidesheim. Der Tourismus im Tal ist ein schwaches Pflänzchen, und das zu ändern, ist, selbst wenn man es entschlossen will, nicht so einfach. In der Branche konkurrieren schließlich viele Orte und Regionen.

Lambrecht muss in Sachen Geißbock seinen eigenen Weg gehen. Eine gute Basis ist ja da: die Geißbock-Festspiele, bei der rund hundert Akteure auf der Bühne stehen, fast alles Lambrechter. Das ist eine beachtliche Leistung. Bekannterweise sind in der Verbandsgemeinde auch unter den Kommunalpolitikern etliche, die schauspielerisches Talent haben. Die Aufführung verdient sicherlich mehr Aufmerksamkeit, als ihr bisweilen zuteil wird. Ein Schwachpunkt ist, dass sie nur alle fünf Jahre stattfindet, und der Heimatabend, den es jährlich gibt, das nicht auffangen kann.

Derzeit ist nun eine Arbeitsgruppe dabei, Vorschläge zu erarbeiten, in welche Richtung eine bessere Vermarktung des Brauchtums gehen soll. Auch eine Agentur soll eingebunden werden, finanzielle Mittel (aus dem regionalen Zukunftsprogramm) sind dafür bereitgestellt.

Man kann nur hoffen, dass diejenigen, die sich da jetzt engagieren, nicht im Gezanke der Lokalpolitik aufgerieben werden. Denn das ist derzeit das große Problem des Städtchens: dass die Fraktionen im Stadtrat heillos zerstritten sind. Schlechte Voraussetzungen, um weiterzukommen.