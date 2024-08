Zum 573. Mal wird in Lambrecht die Geißbock-Kerwe gefeiert. Bis zum Montagabend wird auf dem Kerweplatz (Friedrich-Ebert-Platz/Friedrich-Ebert-Brücke) ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Am Freitagabend war die Kerwe traditionell in der Mühlstraße ausgegraben worden, bevor am Herzog-Otto-Platz der Kerwebaum aufgestellt und das erste Bierfass angestochen wurde. Höhepunkt der Geißbock-Kerwe war am Sonntagnachmittag der Umzug mit zahlreichen schön dekorierten Wagen und bunt kostümierten Fußgruppen. Viele Schaulustige bedachten den farbenprächtigen Lindwurm, der sich durch die Lambrechter Straßen schlängelte, mit Applaus – selbst als es in Strömen anfing zu regnen, ließen sich die Feierwütigen nicht ausbremsen. Mit Regenschirmen ausgestattet, wurde weiter gejubelt. Zum Abschluss hielt Markus Bialas die Kerwerede. Am Montag ist ab 17 Uhr beim Familientag noch einmal Kerwetreiben, bevor um 19 Uhr die Oldie-Night mit der Band Good Times beginnt und die Geißbock-Kerwe gegen 21.30 begraben wird.