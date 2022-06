Pünktlich um 10 Uhr am Dienstag nach Pfingsten ist der diesjährige „Tributbock“ aus Lambrecht der Stadt Deidesheim übergeben worden – ganz so, wie die Tradition es will. Überbringer waren Andreas und Lena Scherf, das jüngst verheiratete Paar aus Lambrecht. Bereits am frühen Morgen waren die beiden mit einer Gruppe Lambrechter und Deidesheimer in Lambrecht losmarschiert. Um 10 Uhr begann vor großem Publikum die traditionelle Zeremonie auf der Bühne am Marktplatz. Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr zeigte sich glücklich, dass das Fest nach zwei Jahren Pandemie wieder „so wie früher“ gefeiert werden kann. Am Nachmittag wird der Geißbock, der nach seinem Überbringer den Namen Andreas trägt, dann versteigert – zusammen mit den Tributböcken der beiden Pandemiejahre, die zwar übergeben, aber nicht versteigert worden sind. Die Geißbockversteigerung geht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Mit dem Bock zollten die Lambrechter der Stadt Deidesheim Tribut für Weiderechte auf Deidesheimer Grundbesitz.