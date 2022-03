7500 Euro Sachschaden: So lautet die Bilanz einer Unfallflucht am Mittwochabend. Wie die Polizei mitteilte, war ein Unbekannter gegen 20.30 Uhr entlang der Louis-Escande-Straße in Richtung B39 unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Joseph-Monier-Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Der Wagen kollidierte mit einem Stromverteilerkasten, der Fahrer flüchtete. Anhand der an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich laut Polizei um einen blauen Audi A5 oder um einen Audi S5 gehandelt haben. Hinweise unter Telefon 06321 8540.