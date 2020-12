Der Stadtrat hat am Dienstagabend einem weiteren Maßnahmen-Mix zugestimmt, um den Kfz-Verkehr dort auszubremsen, wo es geboten erscheint. Dafür stehen insgesamt etwa 150.000 Euro im Haushalt 2021 bereit. Für 5000 Euro werden zwei weitere Geschwindigkeitsmesstafeln angeschafft. 30.000 Euro kostet es, um die mobilen Fahrbahnverschwenkungen an den Ortseingängen der Kreisstraße 22 in Duttweiler und Geinsheim durch dauerhafte Lösungen zu ersetzen. Dafür werden die mobilen Teile in die Kirrweilerer Straße und ins Ritterbüschel nach Lachen-Speyerdorf verlegt. Bewährt sich der Einsatz dort und ist nicht mit Unfällen verbunden, sollen sie in der zweiten Jahreshälfte für ebenfalls rund 30.000 fest verankert werden. Für 8000 Euro soll die Sperrfläche an der Kreisstraße 7 in Lachen-Speyerdorf, von der Autobahn kommend, aufgepflastert werden. 48.000 Euro kosten rund 100 Straßenmarkierungen „Zone 30“ durch eine Fremdfirma im gesamten Stadtgebiet. Bleiben 20.000 Euro, die für weitere Straßenmarkierungen durch die Firma an neuralgischen Punkten in Tempo-30-Zonen angesetzt sind, was bis 2022 dauern kann.