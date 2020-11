Ein 64-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall am Montagnachmittag in der Straße Am Holzplatz in Neustadt zur Rechenschaft gezogen worden, nachdem er geflüchtet war. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann hinter einer 51-jährigen Radlerin. Wegen der engen Fahrbahnsituation konnte er sie zunächst nicht überholen. Als sich ihm die Möglichkeit bot, nutze er sie. Er wählte aber einen ungünstigen Zeitpunkt. Und zwar als die Radfahrerin nach links abbiegen wollte und dies mittels ihres ausstrecken des Armes anzeigte. Beim Überholvorgang fuhr der Mann so dicht an der Frau vorbei, dass er mit dem Fahrzeug ihren Arm traf. Die Frau verlor dadurch die Kontrolle über ihr Gefährt und fiel auf den Wagen, verletzte sich allerdings nicht dabei. Das Fahrrad wurde allerdings beschädigt, am Fahrzeug blieben dadurch Kratzer am Kotflügel rechts. Statt sich um die Geschädigte zu kümmern, setzte der 64-Jährige seine Fahrt unbeirrt fort. Weil sich die Frau das Nummernschild gemerkt hatte, stattete die Polizei dem Mann einen Besuch ab. Auch wenn es zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben gibt, muss sich der 64-Jährige wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.