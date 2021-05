Am Donnerstag fuhr eine 19-Jährige auf der A 65 bei der Anschlussstelle Haßloch (Fahrtrichtung Karlsruhe) gegen die Mittelschutzplanke. Nach eigenen Angaben war sie beim Versuch, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, von einem schwarzen Wagen touchiert worden. Dabei entstand Sachschaden sowohl an ihrem Fahrzeug als auch an der Schutzplanke. Der Fahrer des „vermeintlich schwarzen Pkw“ fuhr ohne anzuhalten weiter, so die Polizei, die nach Zeugen sucht, Telefon 06323 9550.