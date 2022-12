Wirtschaftlicher Totalschaden an einem BMW entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 23 zwischen Frankeneck und Esthal. Ein 56-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht war nach Angaben der Polizei zu schnell in Richtung Esthal unterwegs, kam mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt nach Polizeiangaben bei 25.000 Euro.