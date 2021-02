Warum der Hintergrund des „Kunstwerks“ im Neustadter Rosengarten möglicherweise gar nicht so lustig ist wie er zunächst schien.

Wollte da jemand seiner Hose eine Frischekur verpassen? Oder hat sich der Nachbar anhaltend über die gefrorene Wäsche auf dem Balkon lustig gemacht, weshalb das Beinkleid kurzerhand im Neustadter Rosengarten geparkt wurde? Das hatten wir uns in der Samstag-Ausgabe gefragt angesichts der „stehenden“ Hose mitten im Park. Doch mittlerweile steht fest, dass der Hintergrund weitaus ernster sein könnte. Sofern es sich um eine Kopie einer Aktion in Hannover handeln sollte.

Skulpturen aus Hosen

Denn dort haben Obdachlose auf ihre prekäre Situation während der eisigen Temperaturen aufmerksam gemacht, in dem sie „Frostskulpturen“ entlang der Straße aufstellten. „Starr gefroren, wie die Jeanshosen, verbringen viele bei eisigen Temperaturen auch die Nächte im Freien“,schreibt der Verein Werkheim, der sich um Wohnungs- und Obdachlose kümmert und die Aktion vergangene Woche gemeinsam mit den Obdachlosen gestartet hatte, auf seiner Internetseite. Die Hosen seien von den Werkheim-Bewohnern gestaltet und mit Begriffen versehen worden, die sie mit ihrem Leben auf der Straße verbinden. „Angst“ ist auf einem der Schilder zu lesen.

Auch in Neustadt litten die Obdachlosen in den vergangenen Tagen unter den Temperaturen. Deshalb bot das Hotel Palatina kurzerhand Hotelzimmer als kostenfreie Schlafplätze an.