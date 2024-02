Der nächste Ausgabetermin für den Impfstoff für Hühner und Truthühner gegen die anzeigepflichtige atypische Geflügelpest (Newcastle Krankheit) ist am Samstag von 10 bis 11 Uhr in der Zuchtanlage des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf, Flugplatzstraße 100. Die Impfung wird über das Trinkwasser verabreicht. Für den Transport des Impfstoffes ist ein geeignetes Gefäß mitzubringen. Die Schutzmaßnahme gegen die weltweit verbreitete, ansteckende Viruserkrankung ist in Deutschland für alle Geflügelhalter gesetzlich vorgeschrieben. Der Impfstoff ist kostenlos, und am Ende des Jahres erhält jeder Geflügelhalter ein Impfzeugnis. Weitere Informationen unter Telefon 0179 6922545.