Seit Ausbruch des Kriegs hat die Stadt 479 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Derweil haben sich bislang so gut wie keine der Flüchtlinge bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend gemeldet. Was jedoch nicht zwingend heißt, dass sie keinen Job suchen.

Die Geflüchteten aus der Ukraine – vorwiegend Frauen und Kinder – werden teilweise privat untergebracht. Oder in den Gemeinschaftsunterkünften Landwehrstraße (69 Menschen), Mandelring (38) und Böhlstraße (21) sowie in städtischen Wohnungen (insgesamt sechs Personen). Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. 345 Menschen kamen folglich privat unter. Laut Yuliya Yaroshenko vom Ukraine-Netzwerk Neustadt wurden davon allein über das Netzwerk 64 Menschen vorübergehend in private Unterkünfte vermittelt.

Derweil hat die für Neustadt zuständige Agentur für Arbeit in Landau noch kaum mit den Geflüchteten zu tun, die Fälle seien verschwindend gering, sagt Sprecher Thomas Koch. Das habe gleich mehrere Gründe: „Die Menschen kommen ja nicht zu uns, weil sie Arbeit suchen, sondern weil sie auf der Flucht sind. Da stehen erst einmal andere Dinge im Vordergrund, wie die Suche nach einer geeigneten Unterkunft, nach einem Platz für die Kinder in Kita oder Schule.“

Ab Juni Jobcenter zuständig

Wer arbeiten wolle, müsse sich verständigen können. „Wer sich für eine Arbeitsstelle interessiert, kann gerne zu uns kommen. Wir beraten und versuchen zu vermitteln.“ Das sei ein freiwilliges Angebot der Agentur, betont er. Wobei davon auszugehen sei, dass einige auch über Netzwerke, Betreuer und ukrainische „Communitys“ einen Job finden. Das bestätigt Yaroshenko vom Ukraine-Netzwerk: Viele der Ankömmlinge bekämen Jobs etwa in der Gastronomie, suchten aber auch bei Frisörsalons oder im pharmazeutischen Bereich.

Im Sommer werde die Lage eine andere sein, ist Koch überzeugt: „Ab Juni übernimmt das Jobcenter die Sozialleistungen und nicht mehr – wie bislang – die Kommunen. Wenn die Geflüchteten dann aus einer Hand betreut werden, haben wir einen besseren Überblick, wie viele Menschen in Arbeit wollen, wer dafür Sprachkurse besuchen muss und um welche Branchen es sich handeln wird.“ Aber davon sei man aktuell noch ganz weit entfernt.