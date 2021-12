Die Neustadter Polizei ermittelt wegen mutmaßlich gefälschter Impfausweise. Wie sie am Sonntag mitteilte, soll es bislang zwei Versuche binnen eines noch nicht näher bekannten Zeitraums gegeben haben, sich mittels der gefälschten Dokumente in Apotheken QR-Codes zu ergaunern. Einer Neustadter Ärztin sind demnach bislang zwei Fälle bekannt, in denen ihr Arztstempel sowie ihre Unterschrift gefälscht und zur Nutzung gefälschter Impfausweise verwendet worden seien. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. Sie weist darauf hin, dass in solchen Fällen bereits der Straftatbestand der Urkundenfälschung in Betracht komme.